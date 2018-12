Napoli, Ancelotti: "Scansata la trappola, a Liverpool al meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la partita con il Frosinone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Questa poteva essere una partita-trappola, ci eravamo già caduti contro il Chievo, oggi volevamo fosse diverso. L'abbiamo gestita bene. Ci sono tante cose positive, come i nuovi che sono entrati per la prima volta. Liverpool? Ora dobbiamo cercare di essere sereni, motivati, concentrati. Arriviamo con la giusta mentalità, i giocatori stanno bene, la condizione fisica è ottimale da parte di tutti. Qualcuno ha riposato oggi, ma anche chi ha giocato recupererà bene".

Chi vuole mettere in copertina? "Quelli che sono rientrati da tanto tempo meritano un plauso. Si sono sacrificati molto, hanno lavorato sodo. Tutti e tre, Meret, Ghoulam e Younes".

Che segnale è arrivato? "E' un segnale positivo. L'interpretazione con il Liverpool sarà diversa, ma è fondamentale avere un atteggiamento propositivo. Non siamo capaci di fare una partita difensiva. Dobbiamo cercare di avere il controllo del gioco, come fatto sia a Parigi che in casa col Liverpool. Non è la gara adatta per mettere il bus davanti alla porta. Tre gol di Salah? Speriamo li abbia fatti tutti oggi (ride, ndr)".

Sulla parte tattica: "Cercavamo di fare costruzione e fare spazio a Ghoulam. E' una strategia preparata, a volte la facciamo coi centrali e una linea più avanti".

Che ricordi ha di Anfield? "2007. Liverpool e Anfield, lì ho un bel ricordo. Ad Anfield ho vinto la Premier League con il Chelsea. E' il più bello di tutti, c'è l'atmosfera più bella di tutte, dopo il San Paolo ovviamente (ride ndr)".