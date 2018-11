Napoli, Ancelotti senza 14 nazionali: in campo tra rientranti e Primavera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non chiamatela sosta. Per riposare non hanno avuto neanche una giornata piena i 14 nazionali del Napoli che si sono messi in viaggio dopo la gara di Genova per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Il Brasile nel caso di Allan, il più felice tra gli azzurri per una chiamata attesa da tutta una vita mentre Carlo Ancelotti ieri s'è ritrovato nel centro sportivo di Castel Volturno per la ripresa della preparazione con appena 10 elementi. Gruppo che tra l'altro poteva essere ancora più ridotto perché Albiol, Karnezis e Maksimovic non sono stati convocati (il greco dopo addirittura 7 anni) mentre Ospina è rimasto libero dagli impegni con la Colombia. Ancelotti potrà sfruttare la sosta quasi esclusivamente per un discorso di condizione o di recupero fisico, considerando che dei 10 elementi rimasti ci sono tre portieri, Verdi reduce da infortunio, Ghoulam e Younes fermi da tempo e che andranno inseriti gradualmente.

Tanti Primavera aggregati dunque e due settimane che serviranno più che altro per avere pienamente a disposizione Meret (ieri rassicurazioni definitive anche su un fastidio alla spalla), Ghoulam e Younes. Non preoccupano più di tanto i rientri di Insigne, Hamsik e Allan, tenendo conto che alla ripresa ci sarà il Chievo al San Paolo e quindi un discreto e ampiamente prevedibile turnover pre-Champions per Ancelotti. Le nazionali in realtà potrebbero rivelarsi un'occasione per chi ha trovato meno spazio. A partire da Diawara, tra i meno impiegati finora, impegnato nelle qualificazioni di Coppa d'Africa, ma anche per Ounas con l'Algeria, Rog che sta avendo più spazio nel nuovo ciclo della Croazia e soprattutto Milik e Zielinski, sostituiti al 45' a Genova, che non vivono un grande momento e che proprio in nazionale cercheranno di invertire il proprio periodo.