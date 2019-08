Napoli, Ancelotti soddisfatto: "Attacco efficace, vittoria meritata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti dopo la vittoria di Firenze è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Gara molta aperta con poco equilibrio, la condizioni delle squadre non è ottimale, e non riescono a stare compatte. Gara con molti ribaltamenti ma l'abbiamo vinta con merito e tanta qualità, anche se con degli errori. Quei tre davanti? L'attacco è stato efficace, a parte i primi 20 minuti poi la squadra ha girato in fase di costruzione e possesso, non eravamo molti equilibrati ma tutto sommato è più facile mettere a posto la fase difensiva che quella d'attacco. Nei primi 20 minuti la Fiorentina ha speso tanto, poi quelli davanti hanno fatto cose strabiliante. Mercato chiuso? Lo vorrei avere chiuso quando il campionato inizia, è una sfortuna averlo aperto", ha detto il tecnico del Napoli.