Napoli, Ancelotti: "Sono stato vicino due volte a tornare al Milan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: "Dominio Juve problema per il movimento calcistico italiano? Direi di no, non abbassa la passione agli altri tifosi per la propria squadra, anzi. In Serie A c'è una buona qualità di gioco. Ci sono giovani interessanti e un nuovo presidente federale con le idee chiare. La Serie A è allenante in chiave tattica, dove il dettaglio fa ancora la differenza, lo è meno da un punto di vista fisico, visti i ritmi. Napoli competitivo? Sì, è costruito per vincere. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine del campionato lottando. L'Inter? Danno l'impressione di essere una squadra e un club in crescita. Ogni anno inseriscono giocatori importanti. Gattuso? E' molto coinvolto, all'inizio è così per tutti. Poi capisci che è giusto dedicare anche spazio a te stesso. In passato vicino al ritorno al Milan? Sì, due volte. Quando sono andato via dal Real, Galliani è venuto a caccia a Madrid. Poi un'altra volta con Fassone c'è stato un mezzo tentativo dopo il Bayern. Koulibaly? E' un fuoriclasse, faccio fatica a fare a meno di lui. De Laurentiis? Non mi ha chiesto di fare più turnover. Parliamo poco di calcio, lui si fida di me e io gli sono grato. Sarri? La sua squadra aveva una chiara identità di gioco, noi abbiamo solo cambiato la disposizione difensiva".