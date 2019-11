Fonte: dal nostro inviato a Liverpool, Ivan Cardia

"Chi è venuto qui è disponibile, gli altri sono indisponibili". Torna a parlare Carlo Ancelotti. Dopo l'ammutinamento che ha fatto seguito alla gara contro il Salisburgo, infatti, il Napoli è ancora in silenzio stampa. Sospeso, secondo le regole UEFA, per la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Liverpool. "Insigne ha provato ieri ma aveva fastidio al gomito. Tagliamo le illazioni - dice il tecnico azzurro in conferenza -: non poteva giocare. Sarebbe venuto molto volentieri da capitano per aiutare la squadra, ma la sua indisponibilità è evidente: è uscito a Milano per infortunio. Sugli altri devo valutare Fabian e Mario Rui".