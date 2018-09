© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato anche di alcuni singoli, fra cui Insigne (sostituito al 45' con la Nazionale): "Come sta? Molto bene, non giocando la seconda gara è fresco e motivato. Il non aver giocato bene è uno stimolo in più". Comunque domani riposa... fino alle 18 poi vedo (ride, ndr)".