Napoli, Ancelotti: "Spero che Sarri vinca l'Europa League"

Napoli tifa Chelsea. Visto l'affetto nei confronti di Maurizio Sarri, non c'erano grossi dubbi in vista della prossima finale di Europa League. Considerati anche i suoi trascorsi personali, a supportare i Blues ci sarà anche Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri. Lo ha dichiarato l'allenatore a Il Roma: “Spero che Sarri vinca la finale di Europa League. Tifo per il Chelsea perché sono stato allenatore dei Blues”.