© foto di Insidefoto/Image Sport

Davide Ancelotti è pronto a esordire in panchina. A meno di clamorosi colpi di scena la squalifica inflitta a suo padre Carlo non sarà tolta e allora sarà lui a dover guidare il Napoli nella complicata trasferta all'Olimpico contro la Roma. Le sue idee non sembre coincidono con quelle del papà, ma entrambi vivono come un arricchimento il confronto. Oggi toccherà a lui, per la prima volta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.