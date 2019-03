Napoli, Ancelotti: "Stasera sembravamo noi quelli in testa alla classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti dopo il ko subito contro la Juventus: “Bella partita? È stato un bel Napoli. Il primo tempo è stato condizionato da un episodio che non era molto chiaro, poi rimontare è stato difficile ma siamo arrivati molto vicini. Abbiamo giocato benissimo, abbiamo messo sotto la Juve per tutta la partita. Diciamo che è stata un’ottima partita sotto il profilo tecnico, di più non si poteva fare. Questo ci rende contenti. La decisione di togliere Milik? Sono situazioni difficili, inaspettate. È stata una decisione frettolosa, legata soprattutto al risultato del momento. Si poteva giocare 4-4-1 con Insigne che giocava più in profondità. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di più, nella seconda parte c’è stata una supremazia sorprendente anche per me. La rissa nel finale? C’è stato un parapiglia, ma niente di che. Il distacco con la Juventus? Stasera sembravamo noi quelli in testa. Abbiamo dimostrato che siamo competitivi e lo saremo anche l’anno prossimo. È un periodo molto buono e questo ci conforta per la partita di giovedì”.