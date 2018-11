Napoli, Ancelotti: "Su Cavani non mi nascondo, mi piacerebbe allenarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha così risposto alla domanda riguardante il possibile ritorno di Edinson Cavani: "Ci sarà tempo per una valutazione complessiva sulla stagione e porre eventualmente dei rimedi. Su Cavani non mi nascondo, mi hanno chiesto 'ti piacerebbe allenarlo'? Ho detto mi piace allenare quelli bravi, non l'ho allenato, ma potrei dirne altri, Messi non l'ho allenato e mi piacerebbe allentarli, Mbappè e Neymar, ma non per questo saranno obiettivi del Napoli. Poi che Cavani sia amato è un merito per aver fatto bene qui".