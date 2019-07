© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di oggi dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato anche di Mauro Icardi: "È un ottimo giocatore, apprezzato da tutti, non solo da noi. E' già importante l'accostamento, ma tutti sono ottimi giocatori quelli che ci avete accostato. Lozano, Rodrigo, non avete fatto quello di Ronaldo perché non è sul mercato (ride, ndr). Noi abbiamo come centravanti Mertens, che ha fatto molto bene, e un altro come Milik che ha fatto gol, non con continuità ma veniva da due anni fermo e all'inizio ha giocato a singhiozzo ma ha segnato 20 gol senza rigori. Non mi focalizzerei su un profilo d'area, ma uno che migliora la qualità della rosa".