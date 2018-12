Napoli, Ancelotti su Juventus-Inter: "Ai nerazzurri non è andata bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara vinta per 4-0 contro il Frosinone, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato così la situazione attuale del campionato italiano e la gara di ieri sera tra Juventus e Inter: "Se mi aspettavo una Juve così? Sì perché vince da sette anni. Con l'arrivo di Ronaldo ha avuto un ulteriore incremento della qualità. Noi dovremo restare sul pezzo e dare del filo da torcere alla Juventus. Se i bianconeri dovessero vincere tutte le gare da qui alla fine, gli faremo i complimenti. Noi non pensiamo agli altri, l'Inter ieri sera è stata in gara per molto tempo. Non gli è andata bene, ma pensiamo a noi stessi. Finora le cose sono andate bene, martedì arriva una gara molto importante e vedremo se riusciremo a evidenziare i nostri miglioramenti".