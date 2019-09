Alla vigilia del match contro il Liverpool che aprirà la stagione in Champions League del Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato anche dell'ultimo acquisto azzurro Hirving Lozano e il suo inserimento nel gruppo: "È un ragazzo umile, serio, intelligente, ha grandi qualità che ha mostrato finora solo in parte perché è qui da poco. Farà benissimo, non ho dubbi".