Napoli, Ancelotti su Salah: "Al 70 o 80% non cambia: è pericolosissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna pre-Liverpool, Carlo Ancelotti ha parlato anche di Mohamed Salah. "Non so se è al 70 o all'80% ma non cambia che è un calciatore di grandissima qualità e sarà molto pericoloso". Poi su Jurgen Klopp. "Che avversario è? Difficile, un amico e un allenatore di grande esperienza. Le sue squadre hanno un'identità chiara: dinamismo, aggressività e attacco in verticale".