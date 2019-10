Napoli, Ancelotti su Twitter: "Notte fantastica. Squadra di carattere"

"Notte fantastica de Champions. Felice per il carattere della squadra e tre punti molto importanti. #ForzaNapoliSempre" questo è il post su Twitter con il quale Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha voluto celebrare il successo in Champions League contro il Salisburgo.

Notte fantastica de Champions. Felice per il carattere della squadra e tre punti molto importanti. #ForzaNapoliSempre

Fantastic Champions League game tonight. The showed character and happy with 3 more important points. #UCL pic.twitter.com/nWhR4280nE

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 23, 2019