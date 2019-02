Napoli, Ancelotti: "Sul gioco non si può far di più, sulla finalizzazione sì"

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo il commento di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo lo 0-0 interno col Torino ai microfoni di Radio Rai: "Sotto il profilo del gioco di più non si può fare, ma si può nella finalizzazione. Quando crei diciassette-diciotto occasioni devi far gol, non possiamo stare qui a raccontarcela. Serve precisione nei piccoli dettagli, per il resto la prestazione della squadra è stata ottima e abbiamo meritato di vincere. Ci è mancata un pizzico di determinazione sul dettaglio ma anche fisicamente i miei stavano bene. Stadio vuoto? La squadra sta facendo il massimo, magari piuttosto di venire in un posto così poco accogliente si preferisce stare a casa".