Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con la Sampdoria, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato anche della squadra senza Hamsik, ormai prossimo alla Cina: "Stesse possibilità di andare avanti in Europa League anche senza Hamsik? Sì, credo di sì. Lì abbiamo tante soluzioni alternative, non cerchiamo sosia, ma avremo altri con le loro caratteristiche. Hamsik è stato fondamentale nella costruzioni da dietro, ma anche Fabian ha fatto lo stesso con la Lazio con caratteristiche diverse