Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, in una lunga intervista a Tuttosport ha parlato anche dello striscione comparso nei giorni scorsi, dove c'era la pretesa di vincere la Coppa UEFA. "Pretendere non è il verbo più appropriato prima di rivedere l'Arsenal. Io pretendo il massimo impegno e desidero un solo risultato: entrare in semifinale, visto che siamo rimasti l'unica squadra italiana in lizza nelle coppe europee. Quanto all'esito, non sono un mago, non posso prevederlo".