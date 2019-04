Napoli, Ancelotti tentato anche dalla sorpresa Ounas contro l'Arsenal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è anche Adam Ounas nelle idee di Carlo Ancelotti, per l'attacco di domani. Nell'intervista a Sky Sport 24 precedente alla conferenza stampa, il tecnico del Napoli non ha infatti sciolto i dubbi relativi agli attaccanti da schierare domani: non soltanto due tra Mertens, Milik e Insigne, ma il tecnico azzurro pensa anche alla possibile sorpresa tattica.