Napoli, Ancelotti tra il primo test estivo e l'attesa per James

Ieri Ancelotti ha riabbracciato i primi big rientrati dalle vacanze e nei prossimi giorni potrà alzare il livello degli allenamenti e soffermarsi anche sulle esercitazioni tattiche. Zielinski, Milik, Mario Rui, Hysaj e Mertens hanno assaggiato il campo, tra l'entusiasmo dei tifosi, ma chiaramente non prenderanno parte al test di questo pomeriggio contro il Benevento che apre la serie di test pre-campionato. Il tecnico del Napoli lancerà inevitabilmente alcuni dei giovani presenti - possibile l'impiego da titolare di Gaetano - ma anche alcuni elementi aggregati in attesa di sistemazione come Tutino e Palmiero.

Ancelotti che quest'oggi accoglierà anche Insigne e Manolas, che completerà anche le visite mediche, aspettando la conclusione dell'infinita trattativa per James Rodriguez. Ieri ne ha parlato nuovamente De Laurentiis, che attende l'apertura del Real Madrid per quel prestito con diritto di riscatto concesso per due anni al Bayern Monaco: "Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici - ha detto ADL a Sky - ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. Il Real piuttosto che avere in casa uno scontento, può mandarlo a giocare. Ho letto tante baggianate, io non mi metto a parlare con Florentino di James. Abbiamo Giuntoli, abbiamo un agente-amico di James, che è amico nostro (Mendes, ndr)". Ed ancora sul colombiano: "Ha reso tantissimo con Carlo Ancelotti, al Real Madrid e al Bayern Monaco. Per lui è garanzia di essere determinante sul campo. Lo ha capito, lo sa, Ancelotti ci ha parlato e lo ha saputo motivare. Se sono rose fioriranno... Stiamo aspettando che i tempi diventino maturi". E tra una settimana, con la fine delle vacanze del giocatore, probabilmente le due società si verranno incontro per sbloccare l'affare e, nonostante le dichiarazioni, non è escluso che il Napoli possa alla fine accettare il trasferimento a titolo definitivo, accordandosi per un pagamento dilazionato, senza tirare troppo la corda