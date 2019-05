Napoli, Ancelotti: "Trippier bravo. Barella non rientra nei nostri piani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli che sarà: tutto dipende dal mercato, ovviamente. Con alcuni obiettivi chiari, su tutti Kieran Trippier e Nicolò Barella. Ne ha parlato a Il Roma il tecnico Carlo Ancelotti: Trippier è stato bravo con il Tottenham ma stiamo valutando tanti altri calciatori e non è giusto fare nomi. Barella non rientra nei nostri piani”.

Per quanto riguarda i giocatori in squadra, Ancelotti ha analizzato i problemi fisici di Verdi e Albiol, giocatori su cui comunque il Napoli punterà ancora. E sul futuro nessun dubbio: l'anno prossimo sarà nel segno di Ancelotti. Ma senza far indebitare il club.