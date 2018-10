Napoli, Ancelotti: "Vittoria liberatrice. Ecco cosa ho cambiato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, a Sky Sport ha analizzato così la vittoria sul Liverpool per 1-0:

Sulla partita:

"Non abbiamo mai perso il controllo, siamo sempre stati attenti: abbiamo fatto gol al tempo giusto. In fase difensiva non abbiamo concesso niente, neanche un contropiede. È stata la partita che mi aspettavo, vedo questa squadra tutti i giorni e conosco bene la qualità che c'è. Questa vittoria ci rende più liberi mentalmente, in passato alcune volte siamo stati troppo timorosi e preoccupati".

Sulle novità tattiche:

"Abbiamo difeso a 4 come sempre, è cambiata solo la costruzione da dietro. Ho messo tre centrali, con i due centrocampisti e Mario Rui molto largo per gestire meglio l'inizio del gioco ed evitare la forte pressione loro. Non volevo che ci levassero palla a inizio azione. Ieri abbiamo provato tanto riscontrando qualche difficoltà, ma abbiamo insistito e alla fine siamo stati premiati".