Il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Potevamo chiuderla un po’ prima, non ci siamo riusciti un po’ per sfortuna è un po’ per qualche decisione superficiale, abbiamo sofferto un po’ più del dovuto ma Meret si è dimostrato all’altezza. A volte si cerca solo di far possesso senza finalizzarlo, così si rischia di perdere palla, anche se poi abbiamo sofferto sulle palle lunghe. Per 65 minuti siamo stati ordinati, poi quando c’è stato da combattere ci siamo impauriti un po’, però ci sta, è un momento particolare, siamo prima della pausa, anche se la squadra fisicamente sta venne. Ora Dobbiamo fare 6 punti per passare bene il Capodanno. Sull’Inter? È una squadra che in certi frangenti ha dimostrato un grande potenziale, in altri un po’ di discontinuità, sono una squadra forte e molto fisica. Obiettivi? Non molliamo su niente".