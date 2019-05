Napoli, Ancelotti vuole blindare Allan: si lavora alla sua permanenza

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna secondo i quali il Paris Saint Germain non avrebbe ancora mollato la presa su Allan, il Corriere dello Sport di questa mattina parla della possibilità sempre più concreta che il brasiliano possa restare al Napoli anche nella prossima stagione. Ancelotti lo vuole con sé e visto che i transalpini non sembrano comunque essere così certi di prenderlo la soluzione più probabile, almeno per il momento, sembra essere quella di una sua permanenza in azzurro.