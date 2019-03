© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ospita la capolista in un San Paolo che finalmente torna a riempirsi. Nonostante il -13, alla squadra di Ancelotti non mancheranno le motivazioni, a partire probabilmente proprio dal distacco che non rende merito alle grandi prestazioni degli azzurri che nell'ultimo periodo - nonostante i due 0-0 con Fiorentina e Torino - hanno trovato una grande continuità di rendimento che fa ben sperare proprio in vista dell'Europa League. A differenza proprio dei rivali bianconeri, in difficoltà in Champions e capaci di vincere invece a Bologna con un tiro nello specchio dopo un'altra prova di grande sofferenza.

Oltre ad accorciare a -10 per "continuare a lottare", usando le parole di Ancelotti, il Napoli ha la possibilità di rifilare il primo ko in campionato alla Juventus - che inoltre non perde fuori casa dal novembre 2017 - ma soprattutto di mantenere un ritmo record a Fuorigrotta (33 punti finora con 10 vittorie e 3 pari) e l'imbattibilità interna stagionale (primato stagionale che condivide in Europa solo con il Borussia Dortmund). L'ultimo ko al San Paolo risale addirittura al 3 marzo 2018, un anno fa con la Roma, e la squadra di Ancelotti proverà di nuovo a tenere la porta inviolata: non prende gol da cinque partite di fila in Serie A e solo nel gennaio 2010 ha raggiunto i sei clean sheet di fila

Ancelotti ha respinto qualsiasi retro-pensiero sul Salisburgo, annunciando una gara d'attacco e la migliore formazione possibile con la Juventus. Così sara, ma non manca qualche dubbio: a partire dal compagno d'attacco del rientrante Insigne con Milik che resta favorito nel ballottaggio con Mertens. A centrocampo nessun dubbio su Callejon, Allan, Fabian e Zielinski mentre in difesa con Koulibaly dovrebbe esserci Maksimovic (favorito su Chiriches). Se a destra Malcuit sembra certo del posto, l'altro grande dubbio riguarda l'out sinistro con Ghoulam leggermente avanti nel triplo ballottaggio su Hysaj e Mario Rui al rientro dopo l'infortunio.