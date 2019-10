Napoli, anche Callejon verso il no al rinnovo: vuole ritrovare Benitez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio addio molto vicino in casa Napoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, sia José Callejon che Dries Mertens dovrebbero chiudere la loro esperienza in azzurro dopo sette stagioni. Entrambi non sarebbero infatti convinti dalle proposte di rinnovo fatte arrivare dal club.

A Callejon è stato offerto di allungare per una stagione. Proposta da 4 milioni all'anno, ma la questione non sembra economica. Lo spagnolo, infatti, pare deciso a trasferirsi in Cina per raggiungere il suo mentore Benitez, complice anche la maxi-offerta da 10 milioni all'anno già arrivata in estate dal Dalian.