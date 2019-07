Napoli, anche con James fiducia per Lozano. Ma il PSV chiede troppo

© foto di Imago/Image Sport

L'arrivo di James Rodriguez, che sembra ogni giorno sempre più vicino al Napoli, non escluderebbe quello contemporaneo di Hirving Lozano. Questo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, sottolinenado come i partenopei abbiano già trovato l'accordo con l'esterno messicano - sulla base di una proposta da 4 milioni annui - ma non con il PSV: il club olandese chiede 50 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra per la quale il Napoli vorrebbe riuscire ad ottenere uno sconto. Il quotidiano riferisce però che, da spifferi monegaschi, c'è ottimismo intorno all'affare: possibilità di chiudere vengono date addirittura al 90%.