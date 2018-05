Napoli, anche Giuntoli si mette in fila per Cristante dell'Atalanta

© foto di Federico Gaetano

C'è anche il Napoli su Bryan Cristante, secondo Radio Crc. Il centrocampista dell'Atalanta, dopo la grande stagione in nerazzurro, da tempo è seguito da Juventus, Roma e Inter ma per l'emittente adesso anche Giuntoli si è messo in fila per lui. Nei piani del Napoli Cristante sarebbe l'ideale alternativa di Marek Hamsik.