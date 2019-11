Napoli, anche i rinnovi dietro l'ammutinamento. Cinque i casi spinosi

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport analizza i motivi che si celano dietro l'ammutinamento dei giocatori del Napoli. Un peso specifico notevole ce l'ha avuto la questione rinnovi di contratto, con almeno 5 casi considerati spinosi.

Mertens e Callejon su tutti

Entrambi a scadenza dopo 7 stagioni in maglia azzurra, da febbraio saranno liberi di firmare con altri club. Due giocatori dal rendimento garantito, ma che rischiano di creare non pochi problemi ad Ancelotti nelle prossime settimane (soprattutto perché secondo la rosea nelle loro prestazioni potrebbe nascondersi qualche timore di infortunio).

La coppia polacca e Maksimovic

Un destino parallelo sembrano averlo i due polacchi Piotr Zielinski e Arek Milik. Per entrambi è viva la trattativa per il prolungamento fino al 2024, ma ancora non si è trovato la quadratura. Una volta passata la tempesta però, per loro come per Maksimovic, si potrebbe tornare a parlarne con una certa serenità. E per la convenienza di entrambe le parti.