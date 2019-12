© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle tracce di Fabian Ruiz ci sono diversi top club. In Spagna tutti hanno negli occhi le ottime prestazioni con la nazionale, così secondo quanto riportato dagli spagnoli di Ok Diario per la prossima estate è previsto un duello tra Real Madrid e Barcellona. Per i Blancos è una priorità, ma anche i catalani sono realmente interessati al centrocampista azzurro.