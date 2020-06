Napoli, anche il Milan su Milik: Gattuso potrebbe dare l'ok inserendo Kessie nell'affare

L'alternativa a Jovic per l'attacco del Milan è Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli a causa del contratto in scadenza nel 2021 e da tempo nel mirino anche della Juventus. Secondo il Corriere della Sera, Gattuso potrebbe lasciar partire il polacco verso la sua ex squadra per ottenere in cambio il cartellino di un suo vecchio pupillo: Franck Kessié. Il centrocampista ha avuto un ottimo rendimento sotto la guida di Ringhio e potrebbe rivelarsi come la giusta contropartita per provare a intavolare la trattativa.