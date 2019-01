© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aumenta la concorrenza internazionale per Amadou Diawara. Il centrocampista, poco impiegato da Ancelotti, potrebbe lasciare il Napoli nel mercato di gennaio. Piace a diversi club italiani, piace in Premier League ai Wolverhampton Wanderers (qui), ma piace anche al Siviglia: secondo i media spagnoli, infatti, anche gli andalusi l'avrebbero messo nel mirino. La valutazione del Napoli da 40 milioni di euro e le intenzioni del ragazzo, che in Campania si trova benissimo, rendono comunque difficile immaginare una sua partenza.