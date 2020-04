Napoli, anche la Roma torna su Mertens: c'è l'offerta giallorossa

Anche la Roma continua a seguire con attenzione la situazione relativa la futuro di Dries Mertens, giocatore in scadenza con il Napoli e che ancora non ha deciso se accettare il rinnovo o cercare un'altra sistemazione. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un contratto fino al 2023 per il belga, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus.