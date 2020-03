Napoli, anche Maksimovic vicinissimo al rinnovo: avrà clausola da 50 milioni

Fra i casi in bilico in casa Napoli c'è anche quello di Nikola Maksimovic, difensore col contratto in scadenza nel 2021 che recentemente sta trovando spazio e continuità. Per la Gazzetta dello Sport il sì al rinnovo è molto vicino, con l'ex Torino che andrà a guadagnare 2,5 milioni e avrà una clausola da 50 milioni.