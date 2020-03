Napoli, anche oggi in campo per preparare una gara che quasi sicuramente non ci sarà

Situazione surreale a Castel Volturno. Il Napoli anche oggi scenderà in campo per una seduta d'allenamento per provare a rispettare la tabella di marcia verso la sfida di Barcellona, al momento prevista a porte chiuse ma che molto probabilmente verrà rinviata come tutto il calcio europeo. La situazione, già decisamente incerta, è precipitata e dovrebbe costringere anche l'Uefa a prendere finalmente decisioni nette ed inevitabili. In giornata si saprà di più anche su un probabile rinvio della Liga - dopo una nuova riunione -, senza dimenticare il blocco aereo spagnolo nei confronti dell'Italia, che ha portato al rinvio anche Siviglia-Roma, l'aumento drammatico dei casi in Spagna e soprattutto la notizia sul contagio di Daniele Rugani, con la Juventus impossibilitata a giocare, dovrebbe portare allo stop anche alle competizioni europee.

Dalle parti di Castel Volturno gradirebbero saperlo il prima possibile, senza arrivare in prossimità dei match come accaduto per Inter e Roma, anche perchè tutte le altre compagini di serie A hanno fermato anche gli allenamenti, non meno rischiosi di una partita di campionato. Il pensiero del Napoli è chiaramente alla situazione drammatica che vive il paese e ieri diversi azzurri - Insigne in primis, ma anche Meret, Milik e Di Lorenzo - hanno lanciato varie campagne per aiutare l'Ospedale Cotugno, messo a dura prova negli ultimi giorni dall'aumento dei contagiati.