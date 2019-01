Napoli, anche Valencia e Villarreal su Almendra. Inter sullo sfondo

Fonte: Fcinternews.it

È lunga la lista delle squadre interessate al cartellino di Agustín Almendra, giovane centrocampista classe 2000 in forza al Boca Juniors. Come riportato dal quotidiano spagnolo Super Deporte, le squadre che hanno sino ad ora manifestato maggiore interesse per l'argentino sarebbero Valencia, Napoli e Villarreal. Sullo sfondo, tanti altri club: a partire dall'Inter, ma considerando anche Milan, Juventus, Roma, Psg, Chelsea, City, United e Borussia Dortmund.