Il Franchi s'è confermato stregato per il Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti non è andata oltre lo 0-0, quasi annullando i velocisti della Fiorentina, eludendo anche bene il pressing alto dei viola per aprirsi il campo ed attaccare la profondità, ma sprecando palle gol a ripetizione ed in qualche occasione sbattendo anche sulla grande giornata di Lafont, migliore in campo dei viola. In realtà il Napoli ha confermato la tendenza delle ultime trasferte: è la terza gara esterna di fila senza gol dopo Inter e Milan (la quarta considerando anche la Coppa Italia) e non accadeva addirittura dall'aprile 2015. Più di un campanello d'allarme per Ancelotti che però nel post non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione, piuttosto insolita considerando invece i cinque gol rifilati a Sampdoria e Lazio nelle ultime gare interne: "L'avevamo preparata così, con la profondità una volta superata la prima linea di pressione, siamo arrivati quattro volte davanti alla porta. Migliorare sotto porta? Io in allenamento non posso incidere sulla freddezza sotto porta".

Nerissima la giornata di Mertens, capace per due volte di colpire centralmente su Lafont e allungare il digiuno che va avanti dal 29 dicembre. In apertura è stato invece Insigne a sprecare incredibilmente, a porta spalancata, una respinta errata del portiere viola che invece poi s'è superato su Zielinski a colpo sicuro. Tante le occasioni per i partenopei - contro soltanto un tiro di Veretout per i padroni di casa - e tra quelle degne di nota anche una per Callejon nel primo tempo ed infine quelle del subentrato Milik, sicuramente più vivace e incisivo del belga con un tiro da fuori ed una scivolata allo scadere su un pallone leggermente lungo di Callejon. Con lo Zurigo, giovedì, Milik tornerà titolare e guiderà l'attacco al riscatto immediato per mettere in discesa la gara di ritorno. Le brutte notizie per Ancelotti sono proseguite con l'infortunio muscolare di Mario Rui, anche se non sono mancate quelle positive in vista dell'Europa League: il ritorno di Allan ad altissimi livelli, la miglior prova stagionale di Hysaj e la grande risposta di Maksimovic - rimarcata anche da Ancelotti - che dovrà sostituire l'infortunato Albiol per almeno una quindicina di giorni.