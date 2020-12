Napoli, ancora quattro gol: quarta vittoria esterna prima della Real Sociedad

Altro poker. Il Napoli in maglia stile Argentina, in omaggio a Diego, sul campo del Crotone trova il secondo 4-0 consecutivo in campionato dopo quello alla Roma che vale la quarta vittoria su quattro in trasferta ed il sorpasso in classifica proprio sui giallorossi ed il Sassuolo. La gara rappresenta il modo migliore per presentarsi giovedì alla sfida da dentro o fuori con la Real Sociedad, ma per almeno mezz'ora - ovvero fino alla prodezza di Lorenzo Insigne - la partita è combattuta, equilibrata, con il Crotone che fa girare bene palla e crea più di un grattacapo agli azzurri.

La svolta arriva nella ripresa: rosso per Petriccione, che lascia i suoi in 10 per un brutto intervento su Lozano e mette in discesa la gara del Napoli. Al quarto d'ora della ripresa un'altra invenzione di Insigne, che premia il taglio di Lozano in stile Callejon, chiude i giochi e permette a Gattuso di poter gestire anche le forze in vista dell'Europa League. Il tris porta la firma di Demme, autore di un'altra partita di ottimo livello, ed il 4-0 nel finale di Petagna: entrambe le reti propiziate dagli assist di un ispiratissimo Mertens, entrato per i 20 minuti finali.

Gattuso può così gestire le forze nella ripresa, risparmiando Lozano, Insigne, persino Koulibaly per una decina di minuti, ma soprattutto Bakayoko e Zielinski dando già indicazioni di formazione per giovedì, quando il Napoli si giocherà il primo mini-traguardo stagionale. Gli azzurri avranno due risultati su tre a disposizioni, ma già da quest'oggi il tecnico del Napoli inizierà ad impostare l'avvicinamento sul non accontentarsi, non speculare sul risultato, giocando per l'intera posta in palio per evitare rischi e chiudere primi nel girone.