Napoli, ancora rinnovi: sì vicino per Zielinski, Maksimovic e Luperto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport fa il punto sui rinnovi in casa Napoli: se i destini di Mertens e Callejon sono ancora incerti, ben più definito è il futuro di Piotr Zielinski, Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto. Il serbo è vicinissimo al sì, dopo una serie di appuntamenti col suo management utili a raggiungere l'accordo per il prolungamento. Con lui firmerà anche il giovane difensore napoletano, che Ancelotti ha voluto con sè per crescerlo all'ombra dei titolari. Dopo una lunga trattativa il reciproco sì è vicino con Zeilinski, che dovrebbe allungare fino a giugno 2024.