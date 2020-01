Napoli, anno nuovo ma stessa emergenza: Gattuso ed i problemi in difesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'anno nuovo non sembra aver cancellato i problemi delle scorse settimane. Il Napoli di Gattuso, in attesa dell'arrivo del vertice basso per dare un senso al passaggio al 4-3-3, ieri è sceso in campo per proseguire la preparazione alla gara con l'Inter - ed in generale ad un gennaio di fuoco che poi proseguirà con l'altro big-match contro la Lazio - ma con i soliti elementi ancora alle prese con infortuni che non sono stati ancora assorbiti.

L'emergenza riguarda ancora la difesa. Maksimovic e Koulibaly hanno svolto soltanto terapie ed anche il primo, che sembrava più avanti per tentare un recupero, deve probabilmente rinunciare all'idea di essere in campo contro l'Inter. Al momento i centrali a disposizione di Gattuso sono soltanto due: Manolas, che ha smaltito una botta rimediata contro il Sassuolo, e Sebastiano Luperto, rientrato proprio ieri a tutti gli effetti. Il difensore mancino ieri s'è allenato per la prima volta interamente in gruppo, dopo alcuni fastidi muscolari rimediati nel primo tempo col Sassuolo (uscì alla ripresa, costringendo Gattuso ad adattare Di Lorenzo al centro della difesa). Due centrali di ruolo ci saranno dunque con l'Inter, anche se peserà l'assenza di Koulibaly e quella di Maksimovic, prima alternativa ai titolari e quest'anno tra i pochi a salvarsi nelle enormi difficoltà degli azzurri.