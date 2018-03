Napoli, ansia Hysaj. L'albanese si fa male in amichevole

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Basta un gol di Rosted al minuto 71 alla Norvegia per avere la meglio sull'Albania nell'amichevole tra le due nazionali appena terminata. L'azzurro Hysaj, schierato dal 1', è stato schierato titolare ed è rimasto in campo fino al 65', quando è stato sostituito da Lika. I media albanesi riferiscono che il terzino è uscito per un infortunio al ginocchio.