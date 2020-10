Napoli, ansia per i risultati del secondo tampone: domani il terzo prima della partenza

La sfida alla Juventus si avvicina in un clima di forte preoccupazione. Più che pensare alla preparazione del match, che pure è per forza di cose entrata nel vivo, il Napoli attende nel primo pomeriggio i risultati dei tamponi fatti ieri, ovvero quelli del secondo giro dei tre previsti prima della partenza per Torino. Dallo staff che processa i tamponi, guidato dal professor Mirone, vengono ritenuti sicuramente più attendibili rispetto ai primi, visti i tempi di incubazione del virus che non sono così ridotti, come evidenziato proprio dalla vicenda vissuta dal Genoa, che ieri ha visto aggiungersi ancora un altro positivo dopo i 12 riscontrati a poche ore dal rientro da Napoli.

Gli azzurri ad oggi non accusano sintomi di alcun tipo e questo è sicuramente un aspetto positivo. L'attesa, però, è per i risultati ufficiali e poi sarà la volta per quelli che stabiliranno chi potrà partire effettivamente per Torino: domani infatti verranno ripetuti, per la terza volta in cinque giorni, e solo dopo l'esito - che dovrebbe arrivare in tempi record - il Napoli partirà con un charter per Torino con i giocatori risultati negativi. La partita in ogni caso non è a rischio: Lega e Figc hanno deciso di importare a tutti gli effetti la formula Uefa che prevede di giocare con appena 13 giocatori disponibili (di cui 1 portiere) e solo una possibilità nel corso della stagione per ogni club di ottenere un rinvio in caso di almeno 10 positivi.