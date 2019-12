© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa dell'arbitrato per provare a definire la controversia coi propri calciatori, il Napoli ne sta vivendo un altro. Lo scrive Il Mattino, secondo cui la procedura sarebbe stata attivata da Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, poi passato al gruppo guidato da Fali Ramadani. Il procuratore reclamerebbe delle somme relative ad alcune commissioni che il club partenopeo non avrebbe intenzione di pagare.