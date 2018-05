Napoli, Areola non vuole rinnovare col PSG: prezzo fissato a 20 milioni

Il nome di Alphonse Areola è stato accostato al Napoli già da qualche settimana. Stando a quanto riportato da L'Equipe, il portiere non vuole rinnovare il suo contratto con il PSG, che sta per prendere Gianluigi Buffon come numero uno. Areola non vuole fare il secondo e, con il contratto in scadenza nel 2019, potrebbe essere ceduto. Fissato il prezzo: 20 milioni. Ad Ancelotti, che già l'ha allenato, piace.