Napoli, Arias e Grimaldo di nuovo nel mirino degli azzurri

Non solo Theo Hernandez (per cui sono in rialzo le quotazioni) e Kieran Trippier nel mirino del Napoli per le fasce di difesa, una delle priorità sul mercato. Stando a quanto riportato da Il Mattino, infatti, Carlo Ancelotti avrebbe chiesto di puntellare la rosa, di potenziarla in qualche modo, con i profili giusti. E tra questi rientrano anche i nomi di Santiago Arias dell'Atletico Madrid e Alejandro Grimaldo del Benfica, due piste che adesso tornano di moda.

Il quotidiano partenopeo riferisce che i rispettivi club di appartenenza, però, chiedono delle cifre molto alte. I Colchoneros per lasciar partire Arias hanno fissato il prezzo a 40 milioni, ossia la cifra della sua clausola rescissoria. Il Benfica fa la stessa valutazione di Grimaldo, anche se chiaramente quest'ultimo si tratta di un terzino sinistro e quindi la concorrenza è con Theo Hernandez. Prezzi notevoli, richieste che difficilmente il Napoli soddisferà senza trattare