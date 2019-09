Napoli, arriva anche Milik: a Lecce il debutto stagionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione di Arek Milik inizierà molto probabilmente da Lecce. L'infortunio muscolare rimediato nel riscaldamento della seconda sfida estiva al Barcellona, che si apprestava a giocare da titolare, l'ha tenuto fuori da quel 7 agosto per rientrare tra i convocati soltanto per la sfida di martedì col Liverpool. L'ennesimo contrattempo fisico l'ha costretto a guardare i compagni dalla tribuna, palesando sui social tutto il suo dispiacere ma parallelamente la voglia di rientrare al più presto. I due anni ai box sotto questo punto di vista l'hanno temprato e non sarà un problema muscolare a scoraggiarlo in un anno in cui è chiamato a dare conferme importanti sul suo valore.

Non è stata di certo un'estate facile per il polacco classe '94. A partire dai rumors di mercato, ma anche questa per lui non è una novità. Dalla scorsa estate, rincorso dal fantasma di Cavani, ai tentativi per Icardi fino agli ultimi giorni di questa sessione di mercato. Un'opportunità di mercato che il club ha provato a cogliere, anche se pubblicamente Ancelotti l'ha sempre citato come il centravanti titolare, sottolineando i "20 gol nell'ultima stagione senza tirare calci di rigore e senza giocarle tutte". Anche in questa stagione sarà costretto a recuperare in fretta il terreno perduto, ma già da Lecce - che sia da titolare o subentrando - il 99 del Napoli è pronto ad iniziare la sua stagione più importante.