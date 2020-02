vedi letture

Napoli, arriva il Barça: Gattuso ha già chiaro il piano tattico

"Rispettare il Barcellona, ma senza avere paura". Sin dal post-partita di Brescia, Rino Gattuso ha dettato la linea per l'attesissima sfida di martedì al San Paolo contro le stelle blaugrana. Il tecnico del Napoli, che domani analizzerà ampiamente l'evento nella conferenza stampa della vigilia, ha già fatto intendere quello che è il piano tattico preparato per Messi e compagni. Così come accaduto con la Juventus e l'Inter, senza voler tornare alla sfida di Anfield della gestione precedente, il Napoli proverà a ripetere un tipo di gara che ha già dimostrato di saper fare: squadra corta con due linee compatte, ripiegamento degli esterni d'attacco a centrocampo per chiudere gli spazi col 4-5-1 (zero le occasioni concesse così alle prime due squadre del campionato), col sacrificio di Mertens magari sul regista (come accaduto su Brozovic) e quello di Demme per chiudere le linee di passaggio verso i giocatori tra le linee, chiaramente Messi su tutti.

"Senza avere paura", riguarda invece la fase propositiva perché il Napoli non dovrà farsi schiacciare, provando a pungere non solo in ripartenza. Il Barcellona come filosofia di gioco attua una pressione altissima, ulteriormente accentuata con l'arrivo di Setien, e quindi Gattuso proverà a far valere l'uscita dal basso che, dopo le incertezze iniziali e nonostante qualche rischio di troppo, sta risultando efficace. Ospina e la difesa spesso mandano a vuoto i 3-4 giocatori offensivi ed a quel punto si aprono il campo, risalendo con la qualità di Fabian e Zielinski, provando a disunire la squadra avversaria e creare i 6 contro 6 a cui spesso fa riferimento Gattuso. La formazione pare ormai fatta: scelte obbligate in difesa e rispetto a Brescia torna in attacco Callejon, nel tridente con Insigne e Mertens, ed a centrocampo rientra Zielinski con Demme e Fabian.