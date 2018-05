Napoli, arriva il no di Leno. L'ag: "Non è un'opzione per il futuro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente Napoli per Leno. Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, il portiere tedesco del Bayer Leverkusen pare aver scartato l'opzione Napoli, come confermato anche dall'agente Uli Ferber alla Bild: "Sì, è vero, c'è stata una trattativa che però abbiamo interrotto – ha spiegato –. Per noi il Napoli non è un'opzione", riportano i colleghi di TuttoNapoli.net.