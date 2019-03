Napoli, arriva il Salisburgo: Ancelotti ha individuato due insidie

© foto di Image Sport

Il ko beffardo con la Juventus è già alle spalle. La gara non ha cambiato gli scenari di classifica, ormai consolidati da diversi mesi, ed il Napoli ha provato più che altro a trarre indicazioni positive in vista della sfida di domani al San Paolo. Arriva il Salisburgo per l'andata degli ottavi di finale d'Europa League, unico vero obiettivo degli azzurri da qui al termine della stagione e gli azzurri non hanno margine d'errore se non vogliono complicarsi un turno in cui partono favoriti, ma che è tutt'altro che agevole.

Il primo pericolo che Ancelotti ha sottolineato alla squadra in questi giorni - e lo stesso farà quest'oggi in conferenza stampa - è semplicemente il valore dell'avversario. L'accoppiamento col Salisburgo non è stato il peggiore, considerando ad esempio squadre come Chelsea, Arsenal e Siviglia, ma il fatto che non sia un avversario dal nome altisonante e blasonato non deve ingannare e soprattutto portare a sottovalutare l'avversario. Gli austriaci sono ormai una realtà del calcio europeo ed arrivano a questo confronto dopo aver eliminato il Brugge ed aver chiuso il girone a punteggio pieno: 18 punti battendo due volte Rosenborg, Celtic e soprattutto il Lipsia terzo in Bundesliga. E non s'è trattato di un exploit perché è una presenza fissa in Europa League: l'anno scorso arrivò in semifinale, cedendo sul campo del Marsiglia solo al 116', dopo aver eliminato Borussia Dortmund agli ottavi (vincendo l'andata all'Iduna Park) e poi la Lazio ai quarti.

L'altra insidia riguarda invece proprio le caratteristiche dell'avversario. "La gara di giovedì sarà pure più difficile - ha già avvisato Ancelotti domenica - perchè la Juve è stata rinunciataria, il Salisburgo invece pressa alto e sarà tutta un'altra partita". Ed in effetti la squadra di Marco Rose ha un'identità europea come poche altre ed in Italia di squadre così ce ne sono pochissime. Il Salisburgo è la seconda squadra della competizione per tiri in porta (solo il Chelsea ha fatto meglio) grazie ad un gioco in verticale diretto sulle punte e un pressing a tutto campo che potrebbe portare Ancelotti a cambiare qualcosa per avere un'uscita difensiva migliore. Potrebbe toccare ad Ospina tra i pali, più adatto al gioco con i piedi, col ritorno di Mario Rui a sinistra. In attacco invece per approfittare degli spazi a campo aperto potrebbe essere il turno di Mertens e Milik insieme.