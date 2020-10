Napoli, arriva il Sassuolo: Gattuso rilancia sette titolari risparmiati in Europa

Sfida d'altissima classifica domani al San Paolo. Il Napoli riceverà il Sassuolo di De Zerbi che si sta confermando ormai una realtà del calcio italiano, con una continuità di gioco oltre che di risultati di grande rilevanza, ed anche per questo Gattuso probabilmente ha gestito le forze nella sfida di giovedì con la Real Sociedad. I sette cambi operati all'Anoeta gli permetteranno di gestire la gara più a rischio dal punto di vista fisico, ovvero quella subito successiva alla sfida di Europa League quando il tempo per recuperare è pochissimo, soprattutto quando ti ritrovi a dover viaggiare e rientrare il venerdì per un allenamento sostanzialmente di scarico.

Oggi infatti è previsto il primo vero allenamento in vista del Sassuolo, ma le scelte di Gattuso potrebbero essere già fatte, considerando anche l'assenza di Insigne (ieri è stata evidenziata solo una contrattura e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno in vista della sfida al Rijeka). In attacco dunque tornano titolari Osimhen, Mertens e Lozano (con Politano naturalmente confermatissimo). A centrocampo altro rientro, quello di Fabian che in Europa League ha giocato solo i minuti di recupero, probabilmente in coppia con Bakayoko mentre in difesa i ritorni di Di Lorenzo e Manolas, nella linea con Koulibaly e Hysaj, davanti a Meret nella solita alternanza per sette cambi di formazione rispetto a giovedì. Tenendo presente i cinque cambi, Gattuso potrà ruotare davvero un'intera squadra.